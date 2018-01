In urma impactului, soferul automobilului care a ajuns sub TIR si-a pierdut viata, iar alte trei persoane au fost ranite. In plus, masina de mare tonaj a luat foc in urma coliziunii si a fost nevoie de interventia pompierilor.

Accidentul, a carui cauza nu este cunoscuta decoamdata, a paralizat traficul timp de cateva ore, pe un sens al autostrazii.