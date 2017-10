Accident infiorator in Tatarstan. Un automobil a fost lovit in plin de un camion, iar apoi inca de unul. Soferul si pasagerul automobilului au murit pe loc - VIDEO

Din ele se vede cum masina este lovita in plin de un Tir, iar apoi inca de un camion care venea din sens opus. Soferul si pasagerul automobilului au murit pe loc. In unul din camioane era transportata sfecla, iar in celalalt tevi metalice, care au cazut pesta autoturism. Politia a deschis o ancheta pentru a stabili cine se face vinovat de accident.