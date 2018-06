Accident ingrozitor la Moscova. Un automobil s-a lovit violent intr-un microbuz. Patru persoane au murit, iar alte doua au ajuns la spital

Accidentul s-a produs pe bulevardul Kutuzov, una dintre principalele magistrale din Moscova. Potrivit presei ruse, soferul care conducea un Mercedes a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si s-a izbit de un microbuz si inca trei vehicule.

In urma impactului, masina a luat foc, iar cele doua persoane aflate in interior au murit. Soferul microbuzului a ramas blocat in masina. Inca doi oameni si-au pierdut viata in urma accidentului. Politia se ocupa de acest caz.