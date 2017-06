Accident naval in Marea Japoniei. Un distrugator militar american s-a ciocnit cu o nava comerciala filipineza - VIDEO

Distrugatorul american a fost avariat si a inceput sa ia apa. In ajutorul militarilor a venit paza de coasta japoneza. In cele din urma, vasul a fost dus in port. Salvatorii insa au ramas in zona accidentului pentru a-i cauta pe militari americani disparuti. Trei persoane aflate la bord, printre care si comandantul navei au fost ranite si transportate cu elicopterul la spital.

Nicio persoana de la bordul vasului filipinez nu a avut de suferit. Deocamdata nu s-a anuntat ce a provocat coliziunea. Asemenea incidente navale sunt foarte rare.