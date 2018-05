Camerele de supraveghere din apropiere au suprins momentul impactului.

Motociclistul care a virat in intersectie s-a izbit de omul legii, aflat in mijlocul drumului. Ulterior, motocicleta, a fost proiectata in alte doua masini aflate pe marginea carosabilului in care nu se afla nimeni. Atat politistul, cat si motociclistul s-au ales cu rani usoare.