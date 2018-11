Accident socant in Formula 3. O tanara pilot si-a fracturat coloana - FOTO/VIDEO

Accidentul s-a produs în turul patru al cursei, când, la un viraj, monopostul condus de Florsch a intrat în plină viteză în zidul de protecţie a mai precizat Mirror.

Sophia Flörsch huge crash at Formula 3 Macau Grand Prix.

"No official updates regarding Flörsch's condition, or the state of anyone at the crash site, have been given."#SophiaFloersch #MacauGP #MacauGrandPrix #Formula3 pic.twitter.com/wG0SKVqJiz