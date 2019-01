Accident socant intr-o mina de aur. Ce s-a intamplat cand oamenii au sapat in albia raului - FOTO

Alte şapte persoane au fost rănite în accidentul produs în districtul Kohistan, din provincia Badakhshan, a anunţat guvernatorul Mohammad Rustam Raghi.

Potrivit BBC NEWS, localnicii din Kohistan au săpat un puţ de 60 de metri, în albia unui râu, pentru a găsi aur, dar acesta s-a surpat.

Afganistanul are resurse vaste de minerale, dar multe mine sunt vechi şi întreţinute prost, astfel că există probleme grave în ceea ce priveşte siguranţa în subteran.

A tunnel has collapsed at a gold mine in Afghanistan's north-eastern Badakhshan province, killing at least 30 people. A number of others were injured in the accident on Sunday morning in Kohistan district.https://t.co/QgD5ox8TUl pic.twitter.com/MWh1OuGTKb