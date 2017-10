Accident teribil in apropiere de Budapesta. Un moldovean a murit pe loc, iar copilul acestuia a ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in plin de un camion inmatriculat in Romania - FOTO

Potrivit ministerului de externe, accidentul s-a produs la 65 de km de Budapesta pe autostrada M1 in jurul orei 5:45.

Automobilul, in care se aflau barbatul si fiul acestuia, era parcat pe carosabil si a fost tamponat de un camion inmatriculat in Romania. In urma impactului violent, soferul masinii s-a stins pe loc, iar fiul acestuia a fost internat la un spital din Ungaria.