Accident teribil in orasul Soci din Rusia. O persoana a murit, iar cinci au fost ranite, dupa ce o masina a dat peste ei. Politia: soferul ar fi adormit la volan - VIDEO

Din imagini se vede cum cum un grup de 7 pietoni traverseaza strada la zebra in timp ce in spatele lor, un Chevrolet intra pe contrasens cu viteza si ajunge pe trotuarul pe care oamenii abia eu reusit sa paseasca.

Doar Un barbat aflat la cativa metri distanta in spatele grupului, reuseste sa se fereasca din calea masinii, restul persoanelor insa nu. Automobilul a trecut peste cel putin 6 persoane si s-a izbit intr-un alt vehicul in care se afla o femeie cu un copil mic.

Ulterior, soferul iese din automobil prin geam si isi pune mainile in cap, in timp ce in jurul zonei in care s-a intamplat totul se aduna tot mai multa lume. In consecinta, un barbat de 63 de ani a murit pe loc, iar alti 5 pietoni au fost grav raniti si transportati de urgenta la spital, 2 dintre care sunt la reanimare.

Soferul in varsta de 23 de ani, care este taximetrist si-a recunoscut vina si a declarat ca a adormit la volan deoarece nu dormise 2 zile. El se afla in custodia politiei, iar pe numele lui a fost pornit un dosar penal. Un accident similar s-a produs la Moscova pe 17 iulie. Atunci, un taximetrist a intrat cu masina sa intr-un grup de suporteri mexicani, ranind 7 persoane. Soferul, care a fost retinut a dcelarat ca a pierdut controlul volanului.