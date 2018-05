Accident teribil in orasul ucrainean Dnepr. O persoana a murit, iar trei au fost ranite, dupa ce un camion caruia i-ar fi cedat frana a intrat cu viteza in 13 masini, dupa care s-a oprit intr-un zid - VIDEO

Din imagini se vede cum camionul care pare a fi scapat de sub control, intra cu viteza in cateva masini care circula pe sosea. In urma impactului, una dintre masini s-a rupt in doua. Persoana care se afla in interior, a fost descarcerata de catre salvatori.

Parcursul camionului care transporta metal nu s-a oprit insa aici. Vehiculul a mai dat peste alte cateva automobile, a doborat un panou publicitar imens, dupa care s-a oprit intr-un zid din beton.

“Iata acesta este un billboard cu leduri. Vedeti? El a fost doborat si a botit multe masini.”

La volanul camionului se afla un barbat de 62 de ani care le-a povestit politistilor ca franele automobilului pe care il conducea ar fi cedat, asa ca el nu l-a mai putut controla. Barbatul s-a ales cu mai multe traumatisme usoare si a fost transportat la spital alaturi de alte doua persoane. Soferul unuia dintre cele 13 automobile avariate, un barbat de 30 de ani s-a stins pe loc.

“Am vazut cum se izbea in masinile care erau imprastiate in toate partile. Soferul era constient, avea doar cateva zagrieturi. Era socat, nu cred ca intelegea ce se petrece.”

In prezent, zona a fost incercuita, iar salvatorii si oamenii legii investigheaza locul accidentului. Politia spune ca urmeaza sa porneasca un dosar penal pe marginea acestui caz si asteapta ca soferul camionului sa depaseasca starea de soc pentru a-l interoga.