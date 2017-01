Accident teribil in Rusia. O ambulanta, izbita in plin de o masina, iar in urma impactului violent unul dintre medici zboara afara - VIDEO

Accidentul a avut loc ieri in orasul Rabinsk din regiunea Iaroslav. Imaginile suprinse de o camera instalata intr-un autoturism aflat in trafic arata ca ambulantea avea girofarele aprinse, iar in intersectie este izbita puternic. Impactul a fost atat de puternic incat unul dintre medicii din autospeciala a zburat prin usile din spatele vehiculului. Si echipamentul medical a fost aruncat din ambulanta.

Cei implicati in accident au ajuns cu fracturi la spital. Echipa de medici se indrepta la loculu unui accident, insa, intr-un final, chiar ea a ajuns la spital. In ultimele luni, in Rusia s-au inregistrat mai multe incidente cu implicarea ambulantelor. In Kamceatka, un sofer a refuzat sa-si fereasca masina din drum si sa ofere prioritate medicilor.

”Cedează trecerea, acolo avem un bolnav. Dă maşina la o parte!”

Medicii au ajuns cu intarziere la pacient, care a murit dupa ce i s-a oprit inima. Acum o saptamana, in Sankt Petersburg un alt sofer incapatanat a eliberat drumul abia dupa ce a fost chemata politia.