Accident teribil pe o autostrada din Ucraina. Soferul unui camion care tranposrta masini s-a stins, dupa ce s-a ciocnit violent cu un alt camion: cabina unui TIR a luat foc - VIDEO

Accidentul s-a produs in regiunea Rivne.In imaginile filmate de martori se vad flacari uriase. Cabina unui camion implicat in accident a luat foc. In scurt timp, incendiul s-a raspandit si la masinile care erau transportate in TIR. Au fost chemati pompierii, care au stins flacarile.

”Incendiul a mistuit cabina soferului si sase automobile de marca Hyundai Tucson.”



Unul dintre soferi a murit pe loc. Barbatul a fost prins intre fiarele camionului, iar pompierii l-au descarcerat. Politia urmeaza sa stabileasca cauzele si cine se face vinovat de producerea accidentului.