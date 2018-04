Accident tragic in Rusia. O femeie a murit, iar alta a fost ranita dupa ce angajatul unei spalatorii auto, a urcat la volanul unui Mercedes, a apasat pe acceleratie si a trecut cu masina peste ele - VIDEO

Din imaginile de pe camerele de supraveghere instalate in preajma spalatoriei se vede cum la iesirea din cladire, stau de vorba doua femei si un barbat, cand, la un moment, dat un Mercedes trece prin poarta din plastic si le striveste.

Una dintre victime a nimerit pe jumatate sub roti, in timp ce cealalta femeia a ramas toata sub masina. Potrivit presei ruse, femeia decedata este administratoarea spalatoriei auto. La volanul automobilului se afla un angajat al acesteia, caruia chiar victima i-a dat cheile pentru a muta masina, desi stia ca el nu are permis de conducere. Tanarul le-a spus jurnalistilor ca nu a condus niciodata un automobil.

A vrut sa-l mute, deoarece proprietarul nu era acolo, iar un alt autoturism statea la rand pentru a fi spalat.

Serghei YADRYJNIKOV, ANGAJAT SPALATORIE: “Am apasat intamplator pedala dreapta, era acceleratia, masina a zburat in doar cateva secunde, nu am reusit sa fac nimic. Cand am iesit din masina, fetele erau deja sub ea.”

Traumatismele pe care le-a suferit administratoarea erau incompatibile cu viata, asa ca femeia a murit pe loc. Initial, oamenii legii credeau ca accidentul a fost provocat intentionat de barbat. Ulterior s-a aflat ca cealalta femeie, care a fost ranita, este sora tanarului care se afla la volan.

Valentina PLEHOVA, VICTIMA: “Eram socata ca m-am sculat si am mers. Nu tin minte asta. M-am dezmeticit cand stateam pe scaun si nu intelegeam ce s-a intamplat. Ma durea tot corpul.”

Pe marginea cazului a fost pornita o cauza penala. Tanarul care se afla la volan insa nu a fost deocamdata retinut.