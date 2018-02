Accidentul aviatic produs duminica langa Moscova ar fi fost provocat de faptul ca indicatoarele din cabina pilotilor aratau date gresite despre viteza de zbor. Ce au gasit expertii in cele doua cutii negre ale avionului - VIDEO

Salvatorii au intervenit toata noaptea la locul prabusirii avionului, iar dimineata au anuntat ca operatiunile de cautare au intrat in faza finala. Ninsorile s-au oprit, asa ca pompierilor le-a fost mai usor sa caute prin zapada. Pana acum au fost gasite 500 de bucati din avion, dar si 1500 de ramasite umane. Toate vor fi duse intr-un centru special pentru expertiza.

Svetlana PETRENKO, REPREZENTANTUL COMITETULUI DE ANCHETA, RUSIA: ”A fost stabilit ca in timpul prabusirii avionul era intact. Explozia s-a produs cand a atins solul.”

Rudele persoanelor decedate isi revin cu greu. In accident a murit si mama acestei tinere, care muncea la Moscova pentru a-si ajuta familia.

”Nu am crezut ca este avionul in care se afla mama. Nici acum nu pot sa cred ca ea a murit, pentru ca timp de trei ani ne-am aflat la distanta una de alta. Noi vorbeam mai mult la telefon. Ea venea acasa de cateva ori pe an. Acum nu pot sa cred ca ea nu mai este.”

Aseara, in fata Catedralei Hristos Mantuitorul din Moscova a avut loc o slujba de pomenire. Pe scarile lacasului, oamenii au format o cruce din 71 de candele.

In accident au murit 71 de oameni. Trei dintre pasageri sunt cetateni straini – un elvetian, un kazah si un azer. Si-a pierdut viata inclusiv o fetita de cinci ani.