Aceasta este "nuclear football", valiza letala pe care Donald Trump o va controla dupa ce va fi investit ca presedinte al SUA

Cu alte cuvinte, permanent pe durata mandantului sau, la cativa metri de Trump se va afla un atasat militar care poarta o geanta in care sunt codurile nucleare si echipamente de telecomunicati. Implicatiile sunt colosale.

Democrata Hillary Clinton a tot repetat in campania electorala ca Donald Trump nu are temperamentul adecvat pentru a detine codurile nucleare: “Oricine poate fi provocat printr-o postare pe Twitter n-ar trebui sa fie vreodata in preajma armelor nucleare!”

Forta pe care o poate declansa aceasta valiza burdusita este legendara. "O putere imensa, fara precedent. In acest moment, Statele Unite detin 900 de focoase nucleare care sunt de 10 pana 20 de ori mai puternice decat cele care au distrus Hiroshima si Nagasaki".

Timp de 3 ani, ca tanar maior in marina americana, Pete Metzger a purtat valiza nucleara pentru presedintele republican Ronald Reagan. Cinci gradati din diferitele arme ale fortelor militare cara prin rotatie geanta al carei nume de cod este "fotbal".

Pete Metzger: "N-as zice ca eram in pragul unei crize nervoase, dar eram extrem de concentrat pe ceea ce aveam de facut Timpul este foarte scurt intre alerta si executie, trebuie sa fii pregatit in absolut fiecare moment."

Metzger dezvaluie ca exista o alta valiza disponibila pentru vicepredintele Statelor Unite, pentru situatiile in care comandantul suprem ar fi in incapacitate de a-si exercita prerogativele.

Potrivit lui Bill Gulley, fost director al departamentului militar al Casei Albe, in interiorul valizei sunt patru componente: asa-numita carte neagra care listeaza tintele potentiale ale unor represalii, daca Statele Unite sunt atacate nuclear, o alta lista cu amplasarea buncarelor in care presedintele poate fi dus in caz de urgenta, un fisier care detaliaza proceduri de telecomunicatii pentru un sistem de emisie receptie de urgenta si, in sfarsit, un card cu codurile de autentificare, prin care se verifica daca presedintele este intr-adevar cel care opereaza o eventuala lovitura nucleara.

Ca sa fie ales pentru a cara "fotbalul", Metzger a fost verificat de Pentagon, Secret Service si FBI, plus o evaluare psihiatrica minutioasa.

Pete Metzger: "Consecintele unei decizii a presedintelui ar fi grotesc de infioratoare, ar schimba fata Pamantului, ar transforma omenirea. Cred ca atunci cand indeplinesti acest job incerci sa nu te gandesti la asta. Dar trebuie sa fii pe deplin pregatit s-o faci daca e nevoie".

Brian Todd, corespondent CNN: “Daca presedintele ar decide sa foloseasca "fotbalul" si sa lanseze o lovitura nucleara, exista cineva in lantul de comanda care ar putea bloca ordinul respectiva Casa Alba nu a dorit sa comenteze acest aspect, dar potrivit lui Pete Metzger si altor experti, cu exceptia cazului in care Statele Unite ar cadea prada haosului in urma unei rascoale, nimeni nu poate opri ordinul presedintelui".