Acoperis renovat, geamuri noi, pereti termoizolati si... copii fericiti. Gradinita “Ghiocel” din satul Tarnova, Edinet arata acum ca noua, datorita banilor acordati de guvernul de la Bucuresti - VIDEO

De parca ar fi fost Ziua Copiilor, ograda gradinitei “Ghiocel” din Tarnova a fost plina de micuti. Impreuna cu parintii, acestia au venit sa vada cum arata noua cladire in care se vor juca, dar si vor invata.

“Ne place foarte mult.”

“Ne jucam, e frumos la gradinita, s-a vopsit.”

Pentru renovarea acestei gradinite au fost alocate peste 2 milioane de lei, bani donati de Bucuresti. Institutia nu a mai fost reparata de 31 de ani, iar acum arata ca noua. S-a renovat acoperisul, sistemul de canalizare si apeduct, iar cladirea a fost termoizolata si asta nu este tot...

Ala GORAS, DIRECTOARE GRADINITA “GHIOCEL”, TARNOVA: “S-au schimbat geamurile, avem mobilier pentru copii, avem apa calda. Suntem multumiti.”

Recunoscatori, copiii au intalnit oaspetii invitati la eveniment cu paine si sare si au oferit si ei cadouri.

“Multumim guvernului Romaniei pentru banii alocati si conditiile care s-au creat pentru noi.”

Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita a spus ca gradinita arata acum ca una din Europa.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN REPUBLICA MOLDOVA: “Romania face ceea ce promite, si a promis ca va fi alaturi pe parcursul dvs. european. Daca nu putem sa va ajutam sa va integrati in UE, am reusit sa va aducem o parte de Europa aici, pentru ca tot ce s-a facut in aceasta gradinita este la standarde europene.”

De banii alocati de guvernul roman, adica 26 de milioane de euro, in ultimii doi ani au fost reparate 832 de gradinite, iar altele 100 urmeaza sa fie renovate.