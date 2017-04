Acord intre Rusia si SUA in privinta atacurilor cu rachete asupra Siriei. Cum vor depasi "nivelul scazut de incredere"

Diplomatul rus i-a comunicat omologului sau sirian ca s-a ajuns la aceasta concluzie in urma vizitei lui Tillerson de la Moscova. Rusia si Statele Unite s-au declarat pregatite miercuri sa mearga inainte si sa incerce sa depaseasca “nivelul scazut de incredere”, in special pentru a duce o “lupta implacabila impotriva terorismului”.

Vizita lui Tillerson la Moscova, prima a unui inalt oficial din administratia lui Donald Trump, a fost dominata de conflictul din Siria. Cele doua tari s-au lansat in ultimele zile intr-un razboi al declaratiilor privind presupusul atac chimic de la Khan Sheikhoun si dupa ce presedintele american a ordonat primul bombardament vizand armata siriana de la inceputul conflictului din tara araba. In urma acestor bombardamente, Moscova si-a suspendat participarea la acordul de preventie a incidentelor aeriene in vigoare in Siria.