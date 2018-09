Actorul american Bill Cosby, condamnat la o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru agresiune sexuala, fiind plasat dupa gratii chiar dupa pronuntarea sentintei - VIDEO

Bill Cosby a fost declarat “pradator sexual violent” in virtutea legilor din statul american Pennsylvania. Prin decizia judecatorului, starul de televiziune va fi inclus pe viata in lista infractorilor sexuali din Statele Unite. El va trebui sa urmeze cursuri lunare de consiliere psihologica.

Vecinii sai si administratia scolilor din apropierea domiciliului sau vor fi notificate in acest sens prin intermediul unor documente care includ numele, adresa si infractiunile comise de Bill Cosby. Asta dupa ce mai mult de 50 femei l-au acuzat pe actor de comiterea unor abuzuri sexuale.

“V-ati gandit vreodata ca aceasta zi va veni? - Aspeptam aceasta zi de 32 de ani.”

Faptele s-ar fi petrecut in urma cu cateva decenii, cele mai multe dintre acuzatii fiind insa mult prea vechi pentru a putea fi deschise procese in instanta. Cazul Andreei Constand a reprezentat singura acuzatie ce a putut fi instrumentata si transformata intr-un proces incheiat cu o condamnare.

Bill Cosby si-a construit reputatia unui actor care apare in productii dedicate intregii familii, dupa ce a interpretat indragitul personaj Cliff Huxtable in sitcomul “The Cosby Show”, difuzat pe micile ecrane americane in anii 1980. Dupa ce a fost condamnat, popularitatea lui uriasa a fost grav afectata.