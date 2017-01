Actorul britanic John Hurt, dublu nominalizat la Oscar, a murit la 77 de ani. De ce boala suferea

A decedat dupa o lunga batalie cu un cancer pancreatic, transmit sambata dimineata agentiile internationale de presa care citeaza media britanica si un agent al sau.

Hurt, care de-a lungul unei cariere de sase decenii a jucat in mai mult de 200 de filme si serii de televiziune, inclusiv in productia "Harry Potter" (Mr.Ollivander), a dezvaluit in 2015 ca sufera de un cancer pancreatic aflat in primele stadii si ca va urma un tratament.

Actorul, nascut pe 22 ianuarie 1940, aproape de Chesterfield, a fost innobilat de regina Elisabeta a II-a in anul 2014.