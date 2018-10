Actorul rus, Nikolai Karacentov s-a stins, astazi, intr-un spital din Moscova - VIDEO

Potrivit presei ruse, vestea despre moartea actorului a fost facuta publica de fiul acestuia. Potrivit lui, noaptea trecuta actorul a inceput sa se simta rau si a fost transportat in stare grava la un spital din capitala rusa. Fiind in stare extrem de grava, la scurt timp, Nikolai Karacentov a murit.

In 2005 actorul a suferit un grav accident rutier. Atunci Nikolai Karacentov s-a lovit puternic la cap si a fost internat in coma aproape o luna. Pentru a-si reveni, timp de mai multi ani actorul rus a avut nevoie de mai multe tratamente. In 2017 a aflat ca are cancer la plamani.

In mai bine de 40 de ani de cariera, actorul rus, Nikolai Karacentov, a jucat in peste 100 de filme.

Revenim cu detalii.