Actorul Vladimir Zelenski a anuntat oficial ca va candida la functia de presedinte al Ucrainei. Discursul rostit inainte de miezul noptii - VIDEO

Vladimir ZELENSKII, ACTOR: "Dragi ucraineni, va promit sa candidez la functia de presedinte al Ucrainei, si o voi face. Eu voi candida la functia de presedinte al Ucrainei. Haideti sa o facem impreuna".

Discursul lui Vladimir Zelenski a fost publicat la postul de televiziune 1+1, cu doar cateva minute inainte de miezul noptii, timp in care pe alte posturi TV, ucrainenii ascultau cuvantarea presedintelui Petro Porosenko. El si-a inceput mesajul in limba rusa, dar l-a incheiat in ucraineana. Actorul a vorbit despre trei cai pe care pot merge ucrainenii, tinand cont de situatia din tara.

Vladimir ZELENSKI, ACTOR: "Prima cale - sa traiesti ca si pana acum. A doua cale - sa-ti strangi lucrurile si sa mergi in alta tara, pentru a face bani si a-i trimite celor apropiati. Dar este si a treia cale - sa incerci sa schimbi singur ceva in Ucraina. Eu am ales-o pe aceasta.”

Potrivit unui sondaj publicat sambata de un centru sociologic de la Kiev, Zelenski se afla pe locul trei in randul candidatilor pe care ucrainenii i-ar vota pentru fotoliul de presedinte. Pe primul loc este Iulia Timosenko, fiind urmata de actualul presedinte, Petro Porosenko. Ieri s-a dat start campaniei electorale pentru prezidentialele din Ucraina, care vor avea loc pe 31 martie.