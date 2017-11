Doua autospeciale SMURD s-au deplasat la fata locului, insa medicii nu au putut decat sa constateze decesul. Nu este cunoscuta deocamdata cauza decesului. Vestea i-a socat pe apropiatii actritei.

Stela Popescu avea 81 de ani. Nascuta la Orhei, ea se bucura de o mare popularitate in Romania. A jucat in sute de spectacole si zeci de filme. Tot ea a fost moderatoarea unor emisiuni TV pentru femei. In decembrie ar fi implinit 82 de ani.