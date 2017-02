Acuzatii dure la adresa regimului sirian. 13 mii de oameni ar fi fost ucisi timp de cinci ani intr-o singura inchisoare de langa Damasc - VIDEO

In raportul lor se arata ca detinutii erau scosi la intamplare din celula si ar fi fost batuti si spanzurati in timpul noptii, in secret total. Multi dintre prizonierii executati erau cei care se opuneau presedintelui Bashar al-Assad, se mai arata in raportul celor de la Amnesty International, care se bazeaza pe marturiile a 84 de martori, inclusiv gardieni, detinuti si judecatori. Anul trecut, si ONU a acuzat regimul sirian ca duce o politica de exterminare in inchisori.