Acuzatii grave. Salvatorii din Marea Mediterana spun ca Europa ca ii lasa pe refugiati sirieni sa se inece - FOTO

Insa, chiar daca ambarcatiunile sunt intr-o cursa impotriva timpului pentru salvarea vietilor, o alta lupta se duce cu acuzatiile venite din partea agentiei de control a granitelor Uniunii Europene, Frontex, impotriva unor organizatii non-guvernamentale precum Doctori Fara Frontiere sau Statia Mobila de Ajutor de pe Uscat, care conduc asa-numitele nave caritabile de salvare.

Frontex sustine ca aceste nave caritabile de salvare creeaza un factor de atragere pentru migranti si traficanti.

In replica, ONG-urile afirma ca ele sunt acolo in absenta unei strategii a Uniunii Europene de salvare a vietilor si in lipsa unei initiative de a furniza un coridor de siguranta pentru migranti si azilanti.

Duminica seara, in Italia, Coasta de Paza italiana a estimat numarul celor care au fost salvati de vineri la aproape 7000 de oameni, insa acest numar va creste cu siguranta, deoarece pe coasta Libiei se mai vedeau ambarcatiuni pescaresti din lemn.

Cel putin 20 de cadavre, printre care se afla si cel al unui copil de 8 ani, au fost recuperate in timpul operatiunilor de salvare si aduse in Sicilia odata cu supravietuitorii.

Migrantii si refugiatii au fost salvati de vapoarele Pazei italiene de Coasta, de navele comerciale aflate in trecere si de mai mult de o duzina de nave maritime de caritate ale ONG-urilor, care au umplut golul care s-a format atunci cand programul de cautare si salvare al Italiei, "Mare Nostrum", s-a incheiat in 2014, din cauza lipsei banilor.

Proiectul Mare Nostrum i-a costat pe platitorii de taxe si impozite din Italia 9 milioane de euro pe luna, potrivit Marinei Italiei, citata de CNN.

Vapoarele de caritate, care se bazeaza pe donatii, au estimat costurile de interventie la aproximativ 11.000 de euro pe zi, potrivit ONG-urilor.

De la inceputul anului, 32750 de migranti si refugiati au ajuns pe malurile Europei, fara sa-i includem si pe cei din acest weekend. In 2016, numarul total a fost de 355.000 de persoane.

Frontex are doua programe pe mare. Programul Sofia are drept scop distrugerea navelor traficantilor dupa ce operatiunile de salvare sunt finalizate si antrenarea Pazei de Coasta a Libiei pentru a opri ambarcatiunile sa paraseasca spatiul sau terestru.

Al doilea program, Triton, este format din state membre care furnizeaza logistica pentru operatiunile de cautare si salvare.

In martie, procurorul italian Carmelo Cuccaro din Catania a declansat o investigatie asupra finantarilor navelor de caritate, acuzandu-i pe acestia ca sunt intelesi cu traficantii de imigranti. "Sunt convins ca nu intotdeauna centrul operational ii cheama pe cei din ONG-uri. De asemenea, avem nevoie sa investigam evolutia fenomenului si sa aflam de ce a existat o proliferare atat de remarcabila a acestor ambarcatiuni si cum s-au descurcat cu costurile atat de ridicate ale acestor operatiuni fara sa obtina in schimb niciun profit economic", a declarat el in fata unei comisii parlamentare, in luna martie.

Pana acum nu au fost formulate acuzatii oficiale, insa Zuccaro a declarat pentru CNN ca va incerca sa confiste navele de caritate daca se va dovedi ca are dreptate.

In replica, ONG-urile l-au acuzat pe Zuccaro ca a inceput aceste investigatii penrtru ca a fost pus de Frontex sa faca asta, in incercarea de a elimina de pe mare ambarcatiunile de caritate. Zuccaro respinge aceste acuzatii si sustine ca el este ingrijorat de faptul ca aceste nave de caritate si salvare formeaza o noua frontiera deschisa catre Europa, deoarece mii de imigranti ajung in Italia in fiecare an.

Politistii de frontiera romani salveaza vieti in apele Marii Egee

In data de 12 aprilie a.c., ora 08.15, echipajul navei MAI 1102, aflat in misiune de supraveghere a frontierelor maritime externe ale Uniunii Europene, in cadrul Operatiunii Comune „EPN POSEIDON SEA”, coordonata de Agentia FRONTEX, a primit o solicitare de la Centrul de Coordonare Maritima din Chios referitoare la existenta unei ambarcatiuni de mici dimensiuni, supraincarcata cu persoane, care se afla in pericol de scufundare in Marea Egee.

Politistii de frontiera romani au identificat ambarcatiunea semnalata, pe care se aflau zeci de persoane - se arata intr-un comunicat de presa al Politiei de Frontiera romane.

Dupa evaluarea situatiei la fata locului si avand in vedere supraaglomerarea ambarcatiunii si riscul de a se scufunda, politistii de frontiera romani au inceput actiunea de salvare. La bordul navei au fost transbordate 46 de persoane, 22 de barbati, 13 femei si 11 copii, care au declarat ca provin din Siria.

Politistii de frontiera le-au oferit asistenta si hrana, iar cateva ore mai tarziu, acestea au fost debarcate in Portul Chios si predate autoritatilor elene, pentru efectuarea procedurilor specifice (asistenta medicala, identificare, inregistrare, amprentare etc.).

De la inceputul detasarii in Grecia (ianuarie 2017), alaturi de echipajele celorlalte nave apartinand statelor membre ale U.E., detasate de Agentia Frontex in Grecia, in cadrul Operatiunii Comune „EPN POSEIDON SEA”, politistii de frontiera romani de pe nava Garzii de Coasta au salvat 624 persoane care se aflau in pericol, la bordul unor ambarcatiuni de mici dimensiuni, in apele teritoriale elene.