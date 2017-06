Adele a izbucnit in lacrimi langa Grenfell Tower, distrus de incendiu. Cantareata a oferit sprijin victimelor incendiului

In total, 78 de raniti sunt tratati la spital, iar 18 dintre acestia se afla in stare critica. Insa, in momentul izbucnirii incendiului s-ar fi aflat mai multe persoane in cladire, care inca nu au fost gasite.

Potrivit unor imagini publicate in retelele de socializare, Adele a mers la Grenfell Tower, miercuri seara, pentru a sprijini comunitatea locala. Artista ar fi fost insotita de sotul ei, Simon Konecki. Adele ar fi mers intre oameni si i-ar fi imbratisat, potrivit unui site administrat de fani ai cantaretei.

Artista a izbucnit in lacrimi la un moment dat.

Incendiul de la Grenfell Tower, pe Lancaster West Estate, a fost semnalat in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 1.16 (3.16, ora Romaniei).

Adele, nascuta pe 5 mai 1988, in Marea Britanie, este interpreta si compozitoare. In 2008, a lansat primul album de studio, ”19”, care s-a vandut in peste 6 milioane de copii. In 2009, a castigat doua premii Grammy si a fost supranumita de presa britanica ”Noua Amy Winehouse”. In 2011, si-a lansat al doilea album de studio, ”21”, care, datorita unor piese precum ”Rolling in the Deep”, ”Someone Like You” si ”Set Fire to the Rain”, a avut un succes fenomenal si s-a vandut in peste 29 milioane de copii pe plan mondial. Acel album i-a adus artistei britanice sase premii Grammy in 2012.

In acelasi an, a inregistrat piesa ”Skyfall”, tema muzicala a filmului onomim din seria ”James Bond”, pentru care a fost premiata cu un Glob de Aur si un premiu Oscar. Al treilea album de studio al cantaretei Adele, ”25”, a debutat pe primul loc in topul Billboard 200, in momentul lansarii sale, pe 20 noiembrie 2015.

”Hello”, ”When We Were Young” si ”All I ask” sunt primele trei single-uri extrase de pe acest album. La cea de-a 59-a editie a galei premiilor Grammy, Adele a castigat cinci trofee, inclusiv la categoriile ”cel mai bun album al anului”, ”cel mai bun cantec al anului” si ”inregistrarea anului”.