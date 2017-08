Adevarata fata a Brexitului: Lira scade sub 1 euro, iar cetatenii UE parasesc Regatul cu miile

Cresterea anualizata a cheltuielilor de consum a incetinit la 2%, de la 2,6%, dupa ce acestea au avansat cu doar 0,1% in trimestrul anterior, a anuntat Biroul National de Statistica.Cresterea PIB a fost revizuita la 0,3% fata de trimestrul anterior si la 1,7% in termeni anuali, reprezentând cel mai slab inceput de an dupa anul 2012.

”Avansul PIB a fost incetinit semnificativ in primul semestru al anului. Cheltuielile de consum au crescut slab, valoarea scazuta a lirei afectand bugetele oamenilor”, a explicat statisticianul Darren Morgan.Lira sterlina a scazut chiar sub 1 euro, la casele de schimb din aeroproturi, scumpind vacantele britanicilor care pleaca in concediu pe continent, scrie The Independent.

Astfel, calatorii care au cumparat euro de la casele de schimb de pe Aeroportul din Southampton au obtinut doar 87 de eurocenti pe o lira sterlina, cel mai prost curs de la debutul crizei financiare incoace.Miercuri, moneda britanica a scazut la minimul ultimilor opt ani, in raport cu euro – o lira sterlina fiind cotata la 1,08 euro, dupa ce blocul comunitar a anuntat rezultate economice foarte bune.Lira sterlina s-a depreciat cu circa 15% din iunie 2016, urcand inflatia preturilor de consum la cel mai ridicat nivel din aproape patru ani, in luna mai.

Datele de joi mai arata ca cresterea anualizata a investitiilor companiilor a incetinit la zero, de la 0,7% in primul trimestru.Migratia neta in M.Britanie atinge cel mai scazut nivel din ultimii trei aniMigratia neta in Marea Britanie a atins cel mai scazut nivel din ultimii trei ani, in contextul in care cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE) parasesc Regatul in urma referendumului prin care britanicii au decis sa iasa din Uniune, arata date oficiale publicate joi.Biroul National britanic de Statistica (ONS) a anuntat ca migratia neta - diferenta intre sosiri si plecari - a scazut la 246.000 in decurs de un an, pana in martie, o scadere cu 81.000 de persoane fata de anul anterior.

Potrivit ONS, 122.000 de cetateni europeni au parasit Regatul din martie 2015 si pâna in martie 2017, cu 31.000 mai multi decât in anul anterior.Cetatenii europeni au dreptul sa traiasca si sa munceasc in orice stat membru, iar peste trei milioane de cetateni ai unor state membre UE locuiesc in prezent in Marea Britanie.Votul britanicilor in favoarea Brexitului - si o eventuala incetare a liberei circulatii din si spre UE - i-a facut pe multi europeni sa-si simta viitorul nesigur in Regat.