Adevarul incredibil despre viata amoroasa a lui El Chapo! Cate neveste a avut, de fapt, in acelasi timp: "Avea cate o zi pentru fiecare dintre ele"

Un nou termen al procesului temutului traficant Joaquin "El Chapo" Guzman a avut loc la New York. Procurorii l-au adus in fata juratilor pe Miguel Angel Martinez, fost "locotenent" al liderului cartelului Sinaloa. Martinez a acceptat sa depuna marturie impotriva lui El Chapo, el afirmand ca a fost de nu mai putin de 4 ori victima unor tentative de asasinat.

Miguel Angel Martinez a vorbit in instanta si despre viata privata a traficantului. El a povestit cu lux de amanunte cum traficantul calatorea in intreaga lume sub identitati false si avea parte de vacante luxoase. El Chapo avea chiar si o viza falsa pentru intrarea in SUA, 4 avioane personale si zeci de masini.

El Chapo, casatorit de un deceniu cu Emma Coronel Aispuro, cu care are doua fetite, ar fi avut, de fapt, 5 neveste in acelasi timp.

"Ducea o viata foarte scumpa, cheltuia o multime de bani. Avand in vedere ca avea 5 sotii, trebuia sa le plateasca pe toate. Plus ca trebuia sa le dea bani tuturor apropiatilor", a spus Miguel Angel Martinez.