Adolescent arestat in Bruxelles in timp ce pregatea un atac cu bomba. Politia da vina pe jocurile pe calculator

Impreuna cu acesta au mai fost retinuti initial alti trei adolescenti. Ei se aflau marti dupa-amiaza impreuna pe un santier din apropierea statiei de metrou Gara de Vest din Molenbeek, cartierul bruxellez unde au locuit o parte dintre jihadistii care au comis atacurile teroriste de la Paris si Bruxelles.

Agentii de politie au intervenit dupa ce au observat fum venind dinspre respectivul santier, unde i-au gasit apoi pe acesti adolescenti jucandu-se cu un extinctor. Unul dintre ei avea asupra sa un rucsac in interiorul caruia s-au gasite materiale pentru producerea de explozivi, inclusiv o sticla pe care scria 'Allah Akbar'.

Ulterior s-a efectuat si o perchezitie la domiciliul acestuia, unde s-au descoperit alte materiale de acelasi fel, iar in memoria calculatorului sau erau cautari despre 'cum se produce o bomba'. Adolescentul in varsta de 14 ani sustine ca este un impatimit al chimiei si jocurilor video. El a ramas deocamdata in arest, dar ceilalti trei au fost eliberati.

Potrivit unui purtator de cuvant al Parchetului belgian, citat de publicatia La Libre Belgique, 'nicio infractiune cu caracter terorist nu a fost mentionata in acest dosar'.

'Desigur ca profilul tanarului in varsta de 14 ani este preocupant si din acest motiv Parchetul a cerut retinerea sa. Dar nu are nicio legatura cu vreo actiune terorista. S-a cerut retinerea pentru posesie de substante explozive, intr-un context in care acest tanar chiar pare perturbat de jocurile sale video', a mai spus purtatorul de cuvant.