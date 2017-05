Adolescenta de 14 ani obligata sa se marite cu un barbat cu 20 de ani mai in varsta. Cu cat a vandut-o familia - VIDEO

Filmarea a fost gasita de politisti in telefonul mirelui. Casatoria a fost incheiata anul trecut, de catre cleric musulman cunoscut in Australia, relateaza Daily Mail.

Imamul Ibrahim Omerdic, 62 de ani, a fost acuzat ca a fortat o minora sa se casatoreasca, procesul sau fiind in curs de desfasurare.

In imaginile gasite in telefonul mirelui se vede cum adolescenta timida se aseaza pe un scaun, in timp ce mirele semneaza documentele de casatorie pe care i le prezinta imamul.

Totul se desfasoara sub supravegherea mamei minorei, care a primit de la mire in schimbul fetei un colier din aur in valoare de 1.480 dolari.

Imamul o intreaba pe fata daca accepta casatoria cu barbatul pe care il cunoscuse doar cu cateva zile inainte, dupa cum a rezultat din cercetarile politiei. Fata raspunde afirmativ, iar imamul se asigura ca cei doi vor trai impreuna dupa regulile islamului, ea avand datoria sa se supuna barbatului.