Adolescenta de 15 ani, gasita moarta in cada. Tragedia, discutata in toata Rusia

Se pare că adolescenta a scăpat iPhone-ul în cadă, telefonul fiind la încărcat. A murit electrocutată.

Irina era cunoscută în Rusia pentru performanţele ei sportive. Tânăra era campioană la lupte.

“Visa să ajungă o campioană internaţională”, a declarat o prietenă.

″În august a fost naşa fiicei mele. Aveau o relaţie specială. Nu am cuvinte să exprim ceea ce simţim”, a mărturisit sora cea mare a Irinei.

Russian girl, 15, is electrocuted by her phone charger after plugging it in while she was in the bath https://t.co/10JQ49I6M1