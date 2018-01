Adolescenta de 17 ani, tinuta captiva impreuna cu cei 12 frati ai sai de proprii parinti si-a planuit evadarea timp de 2 ani. Autoritatile americane au oferit detalii despre conditiile inumane in care au fost tinuti copiii - VIDEO

De mai bine de 2 ani, tanara de 17 ani, care a reusit sa fuga de proprii parinti care o tineau in captivitate, visa si isi punea la cale planul de evadare. Procurorii din SUA, povestesc ca aceasta a iesit din casa pe geam, iar un alt frate de-al ei trebuia sa mearga cu ea, insa s-a speriat si a dat inapoi. Nu se stie exact cat timp cei 13 frati au fost tinuti legati in lanturi in casa parintilor, conditiile in care acestia supravietuiau, sunt pur si simplu ingrozitoare.

Mike HESTRIN, PROCUROR DISTRICTUL REVRSIDE COUNTRY, CALIFORNIA: “Presupunem ca ei au invatat la domiciliu, insa nu aveau nici o idee despre viata in general. Multi nici nu stiau ce este un ofiter de politie. Intrebati daca in casa erau medicamente, ei nici nu stia ce sunt astea. Singurul lucru care li se permitea sa faca, fiind in lanturi, era sa scrie in jurnale. Am gasit sute de jurnale de-ale lor si incercam sa punem cap in cap informatiile din ele.”

Copiilor nu li se permitea nici macar sa faca dus, acestia se spalau o singura data pe an. Parintii le-au schimbat acestora si regimul de somn ca nimeni sa nu inteleaga ce se intampla in casa lor, respectiv ei erau treji doar noaptea. In prezent cei 13 frati care au intre 2 si 29 de ani, se afla in spital si primesc atat asistenta medicala cat si psihologica. Recuperarea lor ar putea dura ani de zile, spun specialistii.

Suvrat BHARGAVE, PSIHIATRU: “Prognozele pentru un copil de 2 ani care a trecut printr-o experienta traumatizanta, comparativ cu cele pentru un matur de 29 de ani, sunt diferite. Este greu sa stim cum va merge recuperarea, stim doar ca este un drum lung de parcurs.”

Ieri, cei doi soti, Louis si David Turpin, ambii in varsta de 57 de ani au comparut in fata judecatorilor. Acestia nu au facut declaratii, avocatii lor insa spun ca pledeaza nevinovati.

Jeff ZIMMEL, AVOCATUL SOTILOR TURPIN: “Este dificil deoarece opinia societatii civile, care nu participa la sedintele de judecata s-a format deja, iar oamenii vin cu tot felul de acuzatii. De aceea intentionam sa examinam acest caz in sala de judecata si nu in presa.”

Nu se stie deocamdata ce versiune a celor intamplate au sotii. Recent, pe internet au aparut imagini de la nunta acestora, la care au participat si cei 13 copii ai lor. Nu se stie cand a fost facuta inregistrarea, din imagini insa, familia pare a fi una obisnuita.

Cazul socant a fost descoperit la inceputul acestei saptamani dupa ce una dintre fiicele sotilor Turpin a reusit sa fuga din locuinta in care era tinuta captiva impreuna cu fratii sai. Ea a sunat la 911, dupa care oamenii legii au dat buzna in casa si au ramas terifiati de ceea ce au descoperit.

12 persoane, infometate si murdare, intre care majoritatea minori, erau legate cu lanturi de paturi. Parintii lor au fost retinuti de oamenii legii fiind acuzat de tortura.