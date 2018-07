Adoptarea noului Cod Penal de catre parlamentul Romaniei a provocat noi proteste in Romania. Oamenii au iesit in strada revoltati si si-au strigat nemultumirile - VIDEO

Peste doua mii de protestari s-au adunat, aseara, din nou in Piata Victoriei din capitala Romaniei, revoltati dupa ce noul Cod penal a fost adoptat de Parlamentul de la Bucuresti.

“Asta nu e Romania in care vreau sa traiesc, abia sunt casatorit vreau sa fac un copil, dar nu vreau sa fie crescut intr-o anarhie.”

“Cu sustinerea noastra din strada am reusit sa-i oprim o perioada, dar nu au inteles, OUG se repeta.”

Nu au lipsit nici incidentele. Patru persoane au fost duse la sectie si amendate cu cate cinci sute de lei dupa ce ar fi incercat sa rupa cordonul de jandarmi si ar fi aruncat cu obiecte spre militari. Potrivit autoritatilor, doi jandarmi au fost raniti si transportati la spital.

Un tanar a fost ridicat de jandarmi si amendat cu trei mii de lei pentru ca a impiedicat militarii sa-si indeplineasca indatoririle de serviciu.

“Va rog sa stati acolo, trebuie sa treaca autobuzul.”

In imbulzeala creata, unul dintre participanti a cazut si s-a lovit la cap. In tot acest timp, zeci de masini au stat blocate in trafic.

“Ma nelinisteste faptul ca a fost votat Codul penal cu care nu suntem de acord.”

Sute de persoane au protestat si la Cluj. Au marsaluit prin oras si au blocat principalele strazi.

“Asta e doar un exemplu din ce putem sa facem. Dragnea nu isi vede de lungul nasului si tara asta nu e mosia lui.”

La Timisoara, oamenii s-au adunat in Piata Operei, apoi au mers in fata Catedralei Mitropolitane, unde au tinut un moment de reculegere. Oamenii au protestat si in centrul municipiului Arad. Dupa luni intregi de proteste ample, modificarile la codul penal al Romaniei au trecut aseara de parlament. Adoptarea in Camera Deputatilor a fost la limita, cu doar doua voturi peste minimul necesar.

Opozitia si presedintele Klaus Iohannis au anuntat ca vor contesta la Curtea Constitutionala modificarile. Opozitia a acuzat ca textul a fost scris pentru a-l salva de probleme penale pe Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare, cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Dragnea a respins acuzatiile.

Comisia Europeana a transmis, printr-un purtator de cuvant, ca ingrijorarea este tot mai mare fata de situatia din Romania in domeniul reformelor justitiei si ca CE nu va ezita sa ia masuri pentru a se asigura ca legile romanesti sunt compatibile cu principiile si valorile europene.