Aeroportul din Varsovia, inchis in urma unei aterizari de urgenta. Aeronava, grav avariata

Piloţii au întâmpinat probleme la aterizarea de urgenţă, iar aeronava s-a izbit cu partea frontală de suprafaţa pistei, scrie RT.

Zborul companiei Eurolot, cu destinaţia Cracovia- Varşovia, a raportat controlorilor de trafic aerian problemele avute.

Un pasager al zborului LO3924 a postat pe Twitter o imagine care îi surprinde pe pompieri în timp ce pulverizau spumă pentru a se asigura că nu va izbucni un incendiu.

Din primele informaţii, nu au existat victime.

Reprezentanţii aeroportului au confirmat accidentul, confirmând faptul că nu au fost înregistrate victime, iar aeroportul va fi închis pentru patru ore.

⚠️ #EMERGENCY landing of LOT Polish Airlines No. LO3924 flying from Krakow to Warsaw. There are no victims. Rescue operation is in progress. We will keep you informed. Warsaw Chopin Airport has been closed - currently for 4 hours. Please keep in touch with your carrier.