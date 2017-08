Afacerea care aduce gruparii Stat Islamic pana la 100 de milioane de dolari pe an

Alte surse estimeaza valoarea la cateva zeci de milioane de dolari, scrie Newsweek. Comertul cu artefacte a devenit una dintre principalele surse de venit pentru ISIS, in conditiile in care teritoriul sau si, implicit, veniturile din petrol sunt in scadere.

“ISIS creste presiunea pe acest front de trafic pentru a compensa pierderea veniturilor din petrol”, a explicat oficialul francez.



Pentru multi comercianti si traficanti din Siria, tara macinata de sase ani de un razboi civil, vanzarea antichitatilor a devenit o necesitate, relateaza news.ro.



Un presupus intermediar, Muhammad Hajj Al-Hassan, a povestit cum ISIS i-a atacat casa din Siria si aproape ca l-a executat, suspectandu-l ca susţine Armata Eliberarii Siriene.

Ulterior, el a inceput sa vanda artefacte pentru ISIS cumparatorilor europeni, la cererea lui Abu Laith Al-Dairi, care se ocupa de antichitati pentru grupare.



Importanta pe care o acorda ISIS comertului cu antichitati este reflectata de faptul ca gruparea foloseste jihadisti straini pentru administrarea operaţiunii. Acestia sunt considerati mai loiali decat localnicii.