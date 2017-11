Aflat de ceva timp la Bruxelles, presedintele demis al Cataloniei critica UE pentru ca sustine autoritatile de la Madrid - VIDEO

”Libertate!”

Cei 200 de primari catalani, care vor independenta regiunii, l-au aplaudat in picioare pe presedintele destituit. Incurajat de multime, Carles Puigdemont a cerut Uniunii Europene sa nu mai sustina, dupa cum a numit el, “lovitura de stat”, care a avut loc in Catalonia.

Carles PUIGDEMONT, PRESEDINTELE DEMIS AL CATALONIEI: ”Aceasta este Europa pe care o doriti? Vrei sa construiti o astfel de Europa? O Europa cu un Guvern in inchisoare? O tara care nu are dreptul sa-si aleaga in mod democratic reprezentantii? Asta este Europa pe care ne-o propuneti?”

Oficialul a spus ca nu va renunta la ideea unui stat independet si ca isi doreste sa participe la alegerile regionale din luna decembrie, daca Madridul nu se va opune.

Carles PUIGDEMONT, PRESEDINTELE DEMIS AL CATALONIEI: ”Este singura modalitate prin care putem deveni ceea ce Parlamentul catalan a declarat in mod clar – un stat independent.”

Carles Puigdemont se afla sub control judiciar la Bruxelles, iar in cateva zile, un judecator va decide daca va fi extradat in Spania. Anterior, pe numele sau, dar si a patru fosti ministri catalni a fost emis mandat european de arestare. La Madrid, ei sunt acuzati, printre altele, de rebeliune, infractiune ce se pedepseste cu pana la 30 de ani de inchisoare.