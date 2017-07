Aflat de trei ani in Rusia, fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici spune ca vrea sa intoarca Crimeea in componenta Ucrainei: ”Visul meu este sa opresc razboiul prin orice metode” - VIDEO

Viktor IANUKOVICI, FOSTUL PRESEDINTE AL UCRAINEI: ”Aş vrea foarte mult ca Crimeea să fie din nou parte a Ucrainei. Iar acest lucru va depinde de locuitorii de acolo. Această guvernare laşă s-a temut să ia măsuri pentru a nu permite organizarea referendumului.”



Viktor Iankuvoci a invinovatit puterea de la Kiev pentru toate evenimentele din 2014. Potrivit lui, protestele de pe Maidan au generat anexarea Crimeii si, ulterior, conflictul din Donbas.

In urma revoltei de acum trei ani din capitala ucraineana, Ianukovici s-a refugiat in Crimeea, iar de acolo, fiind ajutat de fortele ruse, a fugit in Rostov pe Don. Tot in fata jurnalistilor rusi, fostul presedinte a spus ca Donbas ar trebui sa obtina statut de regiune autonoma.



Viktor IANUKOVICI, FOSTUL PRESEDINTE AL UCRAINEI: ”Visul meu este să opresc războiul prin orice metode. Eu cred că Donbas trebuie să fie o regiune autonomă în cadrul Ucrainei, aşa cum este scris în acordurile de la Minsk.”

Viktor Ianukovici a adunat jurnalistii la conferinta pentru a anunta ca nu va merge la Kiev sa participe la sedinta de judecata in dosarul in care este acuzat de tradare de patrie.

Viktor IANUKOVICI, FOSTUL PRESEDINTE AL UCRAINEI: ”Nu am fost interogat. Nimeni nu a vrut să-mi asculte declaraţiile. Nu au interogat martorii, care puteau oferi informaţii adevărate. Din acest motiv, mi-am rechemat avocaţii.”



In Ucraina, pe numele fostului presedinte sunt deschise mai multe dosare penale. Printre altele, el este acuzat ca a dat ordin sa fie deschis focul impotriva protestatarilor de pe Maidan, in februarie 2014. Viktor Ianukovici neaga acest lucru.