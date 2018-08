Aflata de mai bine de 4 ani intr-un conflict cu separatistii prorusi, Ucraina a sarbatorit 27 de ani de independenta printr-o parada militara fara precedent. La eveniment au participat si militari moldoveni - VIDEO

Circa 4500 de militari si 250 de piese de armament si echipament militar, intre care rachete antiaeriene S-300 si Buk, lansatoare de rachete multiple Grad, dar si rachete antitanc Javelin vandute in acest an de Washington Ucrainei au participat la parada.

Pentru prima oara dupa 2009, elicoptere de lupta, avioane de vanatoare si bombardiere a participat la parada. Alta noutate, o unitate compusa doar din femei, studente la universitati militare, a participat la eveniment.

Militari veniti din 15 tari care sustin Kievul au luat parte de asemenea la defilare, printre acestia si 30 de militari din Garad de Onoare a Armatei Nationale. Aceasta etalare de forte contrasteaza cu starea precara a armatei ucrainene la inceputul conflictului, cu echipamente depasite si trupe demoralizate.

Ne-am dezvoltat muschii si am creat o armata puternica, a declarat presedintele ucrainean Petro Porosenko, aflat in functie din 2014 si care intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in primavara viitoare. Acesta si-a inceput discursul de astazi cu o strofa dintr-o poezie dupa care a trecut la critici la adresa Rusiei.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: “In primul rand, rupem toate caile care ne leaga de Imperiul Rus si Uniunea Sovietica.”

Presedintele a vorbit si despre integrarea europeana.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: “In mod inevitabil, noi devenim o parte a Uniunii Europene. Asta ne intareste inca si mai mult independenta politica.”

In timpul discursului presedintelui unul dintre membrii garzii de onoare s-a simtit rau si era cat pe ce sa lesine. Intre timp in orasul Izmail, a fost lansat un drapel de peste o suta de metri.

Potrivit Kievului, parada de astazi a fost cea mai de amploare de la declararea independentei. Ucraina se confurnta de mai bine patru ani cu un conflict devastator in estul tarii, care a facut pana acum peste 10 mii de morti.

Acordurile de pace semnate in 2015 la Minsk si instituirea a numeroase armistitii au permis reducerea considerabila a confruntarilor, dar violente inca izbucnesc cu regularitate. Ieri, cinci soldati ucraineni au fost ucisi si alti sapte raniti in luptele cele mai violente din ultimele luni.