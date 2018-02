Aflata in prag de faliment, o statiune montana din Italia isi revine datorita unei atractii neobisnuite: ”Este frumos" - VIDEO

San Simone era candva locul preferat de italieni, care isi petreceau vacantele, la schi. In ultimii ani insa, turistii au inceput sa ocoleasca statiunea, iar multe hoteluri s-au inchis. Luna trecuta, lucrurile au inceput sa mearga mai bine, gratie unei idei imprumutate din Suedia – un sat cu igluuri. Primele constructii de zapada au fost ridicate mai mult in gluma de proprietarul unui restaurant. Apoi, cativa solicitanti de azil din Gambia i-au venit in ajutor.

Davide MIDALI, PROPRIETAR RESTAURANT: ”Cand m-au vazut cum fac fiecare bloc de zapada, s-au oferit sa ma ajute. E nevoie de patru-cinci zile ca sa construim un singur iglu.”

Imigrantii, deloc obisnuiti cu zapada, s-au bucurat de experienta.

Omar KANTEH, SOLICITANT DE AZIL: ”Cand mi-a spus ce e acela un iglu, mi s-a parut ceva foarte ciudat. Dar sunt foarte entuziasmat de tot ceea ce facem, mi-am descoperit un talent.”

Satul cu igluuri a inceput sa atraga din nou turisti.

”Am fost sfatuiti de cineva sa venim la San Simone pentru ca e frumos si putem vedea niste igluuri.”

”San Simone urma sa se inchida tot anul acesta. Mai veneau doar cativa turisti la final de saptamana ca sa se bucure de acest peisaj minunat. Acum puteam spune ca problema a fost partial rezolvata.”

Cele 17 igluuri pot fi vizitate, insa doritorii le pot inchiria pentru o noapte sau mai multe.

”Este frumos si nu e chiar atat de frig.”

O cina la restaurant, o excursie cu ghid in munti si o noapte la iglu costa o suta de euro. La lasarea intunericului, satul este luminat de focuri de tabara.