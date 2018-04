Agentul neurotoxic folosit in atacul asupra familiei Skripal ar fi fost produs la o baza militara rusa in regiunea Saratov, scriu jurnalistii din Marea Britanie. Informatia nu a fost confirmata oficial - VIDEO

Agentul neurotoxic folosit in atacul asupra familiei Skripal ar fi fost produs la o baza militara rusa in regiunea Saratov. Asta scriu jurnalistii din Marea Britanie, insa informatia nu a fost confirmata oficial. Intre timp, in presa a aparut o presupusa conversatie telefonica dintre Iulia Skripal, aflata in prezent la spital si o verisoara de-a ei.