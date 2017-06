"Ai tot respectul meu!" Ce scrie presa britanica despre romanul care a adapostit 20 de oameni in timpul atacului din Londra

"Am ramas uimit de curajul de care a dat dovada ofiterul, care s-a grabit sa se apropie de atacatori, gandindu-se numai sa-i protejeze pe cei din jurul sau", sustine Comisarul Adjunct al Politiei Metropolitane, Mark Rowley.

Florin, un tanar 32 de ani din Iasi, care lucreaza ca brutar la Londra, a vazut sambata seara cu ochii lui fata sinistra a terorismului. Era de serviciu impreuna cu alti doi conationali, cand mai multi indivizi inarmati au inceput sa atace trecatorii.

Romanul nu s-a lasat intimidat de atactatorii, care ucideau cu sange rece pe oricine prindeau in cale, ci a pornit pe urmele lor.

Despre fapta sa, un oficial britanic sustine ca Florin a dat dovada de "un curaj enorm de a infrunta pericolul", a declarat un ofiter al politiei britanice. "Curajul sau ne-a demonstrat ca este exceptional si asta ma face sa ma simt extrem de mandru", a adaugat ofiterul Crowther.

In ciuda faptului ca romanul a fost ranit usor, el a continuat sa-i infrunte pe atacatori.

"Eu cred ca Florin este un erou. A dat dovada de mult curaj atunci cand l-a atacat pe unul dintre teroristi si a fost in stare sa continue lupta", scrie un internaut.

In plus, Florin a adapostit 20 de trecatori aveau nevoie sa se salveze din calea atacatorilor.

"Ai tot respectul meu", scrie o alta persoana, citata de The Telegraph. "Un curajos brutar roman a lovit un terorist cu o lada in cap, inainte de a oferi adapost la 20 de oameni speriati. A fost privit ca un erou pe retelele de socializare" a scris The Telegraph.

"Eroul de pe London Bridge povesteste cum s-a luptat cu atacatorii", a scris si the Sun. "Un bucatar roman povesteste cum i-a ajutat pe altii in timpul atacului", a relatat si New York Daily News. "Un roman curajos a atacat unul dintre terorisii de pe London Bridge", a notat si Mirror.