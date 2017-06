Ajutati-va presedintele sa construim un dialog politic normal- le-a spus Vladimir Putin oamenilor de afaceri din SUA, calificand relatia dintre cele doua tari ca fiind mai proasta decat dupa Razboiul Rece - VIDEO

“Pe loc, repaos.”

Faza a avut loc la inceputul conferintei, cand Putin a intrat in sala unde il asteptau sute de oameni de afaceri care il apaludau in picioare. Presa rusa scrie ca acestia nu se mai opreau din aplaudat, asa ca presedinte rus le-a ordonat, la fel ca in militarie, sa se aseze.

Vladimir Putin a cerut ajutorul oamenilor de afaceri din Statele Unite pentru a stabili un dialog mai eficient cu administratia Trump, sugerand ca ca relatia dintre SUA si Rusia este una proasta.

Presa americana a scris de mai multe ori ca Trump ar avea legaturi stranse cu Rusia. Presedintele american a negat insa. Putin a facut si glume pe seama moderatoarei forumului.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: “Ştiu că dumneavoastră ,de exemplu, aveţi 3 copii. Dacă eraţi cetăţeancă a Rusiei, noi v-am fi plătit şi dumneavoastră subvenţii familiare.”

Gluma fost facuta in contextul in care participantii discutau despre ajutoarele acordate familiilor cu multi copii din Rusia.