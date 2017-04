”Este vorba, pentru noi, de o fabricatie 100%”, a declarat al-Assad in primul sau interviu de dupa presupusul atac chimic de la Khan Sheikhoun, in provincia Idleb (nord-vest), si de dupa represaliile americane, scrie AFP, conform news.ro.

”Impresia noastra este ca Occidentul, in principal Statele Unite, este complicele teroristilor si ca a montat toata aceasta poveste pentru a servi ca pretext” atacului american de pe 7 aprilie impotriva unei baze aeriene din centrul tarii, a adaugat al-Assad.

Occidentalii au imputat regimului sau presupusul atac chimic, iar, ca represalii, Statele Unite au efectuat primul atac asupra unei baze militare a regimului de la inceputul acestui razboi, in urma cu sase ani.

Presupusul atac chimic, ale carui victime au aparut in imagini cuprinse de convulsii, a socat lumea. In total 87 de persoane au fost ucise pe 4 aprilie, inclusiv 31 de copii, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului.

”Singurele informatii de care dispune lumea pana in prezent sunt cele publicate de aripa AL-Qaida”, a declarat seful statului sirian, referindu-se la gruparea jihadista Fateh al-Sham, care detine controlul asupra orasului Khan Sheikhoun impreuna cu rebelii.

Al-Assad a dezmintit orice implicare in atac, argumentand ca regimul sau nu mai detine armament chimic din 2013.

”Noi nu detinem arme chimice (...). In urma cu mai multi ani, in 2013, am renuntat sa tot arsenalul nostru (...). Si chiar daca am fi posedat asemenea arme, nu le-am fi folosit vreodata”, a spus el.

Presedintele sirian a declart ca vrea o ancheta cu privire la ceea ce s-a intamplat la Khan Sheikhoun, dar cu conditia ca aceasta sa fie ”impartiala”.

”Vom actiona (impreuna cu Rusia) in vederea unei anchete internationale. Dar ea trebuie sa fie impartiala. Putem permite o ancheta doar daca si numai daca ea este impartiala si ne asigura ca tari impartiale vor lua parte la ea, pentru a fi siguri ca ea nu va fi folosita in scopuri politice”, a declarat al-Assad.