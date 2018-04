Al cincilea succesor la tronul Marii Britanii a si fost prezetat multimii, imediat ce s-a nascut. Printul William si sotia lui i-au salutat pe numerosii admiratori care s-au reunit in fata clinicii londoneze - VIDEO

La cateva ore dupa nasterea bebelusului, printul William i-a adus la clinica londoneza pe cei doi copii mai mari, pentru ca acestia sa-si vada mama si pe fratele lor mai mic. Dupa ce a ajuns in fata clinicii, in timp ce urca scarile acesteia, printesa Charlotte s-a intors spre cei prezenti si i-a salutat facandu-le din mana. Gestul micutei de numai 2 ani a declansat strigate de bucurie in randul acestora.

Palatul Kensington a dezvaluit ca numele bebelusului regal va fi anuntat in zilele urmatoare. Potrivit caselor de pariuri, prenumele favorite pentru noul print britanic sunt Albert, Arthur, Jack si Fred.Bebelusul este cel de-al saselea stranepot al reginei Elisabeta a II-a si ocupa locul al cincilea in ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, dupa printul mostenitor Charles, tatal lui - printul William - si cei doi frati mai mari - printul George, in varsta de patru ani, si printesa Charlotte, in varsta de doi ani.

In urma unei modificari a legislatiei britanice, adoptata in 2013, bebelusul nascut luni nu o va devansa in ordinea de succesiune pe sora lui, Charlotte. Inainte de acea schimbare legislativa, copiii de sex masculin din casa regala a Marii Britanii aveau intaietate in ordinea de succesiune in fata surorilor lor.

Fratele mai mic al printului William, printul Harry, care se va casatori luna viitoare cu fosta actrita americana Meghan Markle, coboara un loc in aceasta ierarhie si va ocupa de acum inainte locul al saselea in ordinea de succesiune la tron.