Al doilea atentat in Spania. Cinci teroristi, ucisi de politie - FOTO/VIDEO

UPDATE 9:38 O nouă persoană a fost arestată în oraşul catalan Ripoli, în legătură cu atacul de la Barcelona, relatează BBC News.

Aceasta este a treia persoană arestată în legătură cu atacul.

UPDATE 8:58 Trei germani şi un belgian se află printre cele 13 persoane care şi-au pierdut viaţa, anunţa presa din Spania.

UPDATE 8:54 Guvernul regional catalan a anunţat că cetăţeni din 24 de ţări se numără printre persoanele ucise sau rănite în atentatul de joi, de la Barcelona, relatează BBC News.

Printre cei aproximativ 100 de răniţi se află şi doi români. De asemenea, printre răniţi se află 26 de francezi, 11 fiind în stare gravă. Anterior, agenţia spaniolă pentru protecţie civilă a anunţat că printre victime se află cetăţeni din Franţa, Germania, Spania, Olanda, Argentina, Venezuela, Belgia, Australia, Ungaria, Peru, România, Irlanda, Grecia, Cuba, Macedonia, China, Italia şi Algeria.

UPDATE 8:43 Vineri dimineaţă, celebra Las Ramblas este aproape pustie, în urma celor doua atacuri care au avut loc în Barcelona.

Poliţia catalană cere ajutorul populaţiei. Oricine are informaţii despre atacatori este rugat să îî contacteze prin telefon sau e-mail.

UPDATE 8:10 Autorităţile leagă în prezent atacurile de la Barcelona şi Cambrils cu o explozie produsă într-o casă, miercuri seară, în oraşul Alcanar. Deflagraţia s-a soldat cu un mort.

Anterior, şeful poliţiei, Josep Lluis Trapero, a declarat că se pare că locuitorii dintr-o locuinţă din Alcanar au pregătit un dispozitiv explozibil. La Cambrils, şapte oameni, inclusiv un ofiţer de poliţie au fost răniţi când o maşină a intrat într-un grup de persoane, vineri dimineaţă, au anunţat serviciile catalane de urgenţă. Potrivit presei spaniole, vehiculul atacatorilor s-a răsturnat şi, când oamenii au coborât, poliţia a deschis focul asupra lor.

Forţele de ordine au anunţat că situaţia din Cambrils – o staţiune propulară aflată la sud-vest de Barcelona – este sub control.



O echipă de genişti urma să detoneze controlat centurile cu explozibil ale teroriştilor.



Într-un alt incident, poliţia a împuşcat şi a ucis un bărbat care a lovit ofiţeri la un punct de control de la marginea Barcelonei, dar autorităţile au declarat că nu există dovezi că acesta a avut legătură cu atacul de la Las Ramblas.

UPDATE 8:05 Luminile de pe turnul Eiffel, stinse în memoria victimelor atacului din Barcelona.

The Eiffel Tower in Paris goes dark in honor of the victims of the #Barcelona attack https://t.co/7Phy6jEHNP pic.twitter.com/zOdOGxQ47y