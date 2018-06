Al treilea razboi mondial, poate fi si ultimul - crede Vladimir Putin, care a stat de vorba cu poporul in cadrul traditionalei linii directe - VIDEO

Intrebat despre eventualitatea unui al treilea razboi mondial, Putin a raspuns printr-o afirmatie a lui Albert Einstein.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: “Nu stiu cu ce arme se va lupta in cel de-al treilea razboi mondial, dar cu siguranta cel de-al patrulea va fi dus cu bete si pietre. Faptul ca acest razboi ar duce la sfarsitul civilizatiei, ar trebui sa ne faca sa ne abtinem de actiuni extreme si periculoase pentru aceasta.”

Telespectatorii l-au intrebat pe presedintele rus si despre conflictul din Ucraina. Putin a declarat ca intreaga responsabilitate este pe umerii celor de la conducere si ca tot ei nu stiu cum sa rezolve criza. Mai mult, oficialul a facut si un avertisment - statalitatea Ucrainei va fi in pericol daca Kievul va incerca sa elibereze militar Donbasul, ocupat de separatisti.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: “Sper ca nu se va ajunge la acest gen de provocari, dar daca se va intampla, cred ca vor fi consecinte serioase pentru statul ucrainean.”

Putin crede ca sanctiunile impuse tarii sale demonstreaza ca alte state vad in Rusia o rivala. Tot el s-a referit si la episodul in care a fost acuzat ca s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: “Spuneti-mi cea mai tare gluma pe care ati auzit-o in ultima perioada.- Noi, chipurile, am influentat alegerile din SUA, iar in schimb, Trump ne-a dat Europa. Prostii, altfel decat o gluma nu pot sa o numesc.”

Totodata, Putin a raspuns si la cateva intrebari scurte la care a fost rugat sa raspunda “sincer”.

“- Ce sfat le-ati da nepotilor dumneavoastra?- Sa nu minta”

In mare parte, intrebarile adresate sefului statului rus s-au referit la cresterea preturilor la benzina, problemele demografice si planurile lui Putin de a se intalni cu presedintele american, Donald Trump.

Unii i-au adresat liderului de la Kremlin mai multe intrebari personale, de exemplu daca se teme de rivalii politici, daca ii place noua limuzina Cortege sau cum crede ca va evolua echipa nationala a Rusiei la Cupa Mondiala de Fotbal. Linia Directa cu Vladimir Putin, lansata in 2001, este un program televizat in care seful statului raspunde la intrebarile adresate de cetatenii rusi si de cei din strainatate.