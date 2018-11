Alarma de atac nuclear la New York. Procesul lui El Chapo este in spatele haosului

E cod rosu de atac terorist la New York atunci cand Joaquin Guzman este dus in fata instantei! Procesul traficantului mexican a inceput, iar mutarea sa inseamna o mobilizare impresionanta de forte.

LA Times scrie ca in momentul in care El Chapo se afla in fata judecatorului sunt mobilizate aceleasi forte care ar fi mobilizate si la o alerta terorista sau chiar la un atac nuclear!

Zeci de lunetisti stau pe acoperisurile cladirilor, iar unitatea K-9 de caini antrenati sa depisteze explozibili sau substante radioactive intra in actiune.