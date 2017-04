Alarma la un liceu din Mangalia, din cauza unui incendiu care a izbucnit la subsolul cladirii. Ce s-a intamplat cu elevii

Incendiul a izbucnit dimineata in timpul primei ore de curs. Profesorii au fost cei care au anuntat pompierii. Un fum gros si inecacios a cuprins parterul cladirii. Din fericire, cadrele didactice au reusit sa scoata in curtea scolii elevii care se aflau la acea ora in liceu.

Pompierii au ajuns la fata locului si au constatat ca fumul venea din subsolul cladirii. Militarii s-au straduit mai bine de 2 ore sa stinga flacarile. In acelasi timp pompierii au spart cateva dintre geamurile de la parterul cladirii astfel incat fumul inecacios sa poata fi evacuat.

In subsolul liceului se aflau mai multe calculatoare si cateva sute de carti care au ars in totalitate. Nu se stie deocamdata de la ce a pornit incendiu. O Ancheta a ISU Dobrogea va arata cu exactitate sursa focului.