Alarma pe aeroportul Orly dupa doua atacuri comise de un individ care a incercat sa fure arma unei femei militar - VIDEO

Alarma pe aeroportul Orly s-a dat in aceasta dimineata, astfel ca aproape trei mii de persoane au fost evacuate dintr-un terminal, iar traficul aerian a fost intrerupt complet. Totul dupa ce un individ a incercat sa fure arma unei femei militar, care asigura ordinea in preajma aeroportului.

”El o ţinea de gât şi de braţ. Am văzut că situaţia este gravă şi am fugit. Ne-am dus pe scări şi imediat după asta am auzit două focuri de armă.”

Fortele de securitate au intervenit rapid si l-au impuscat mortal pe agresor. Uterior s-a aflat ca tot el a deschis focul si a ranit un politist in aceasta dimineata, in timpul unui control rutier. Autoritatile franceze au deschis o ancheta in acest caz si incearca sa afle motivul atacului de pe aeroport. Presa scrie ca individul este un francez de 39 de ani, care era cunoscut politistilor pentru trafic de droguri si se afla sub control judiciar. Incidentele au loc cu cateva saptamani inainte de alegerile prezidentiale din Franta, tara lovita dur in ultimii doi ani de atacurile teroristilor.