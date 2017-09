Alegeri in Germania. Merkel se indreapta spre un nou mandat, dar extremisii vor deveni a treia forta politica

Alianţa conservatoare tradiţională a obţinut 32,5 la sută din voturi şi rămâne principalul partid din parlament, iar social democraţii, foşti parteneri de guvernare, 20 de procente.

Analiştii remarcă însă că partidul de dreapta Alternativă pentru Germania a obţinut un scor istoric, cel puţin 13 procente, devenind a treia forţă politică a ţării.

Angela Merkel va conduce în continuare guvernul, iar stabilitatea şi continuitatea sunt şi în interesul României, care are relaţii excelente cu Berlinul.

Pe lângă investiţii şi schimburile comerciale, avem în Germania o diaspora de cel puţin 600 de mii de persoane, comunitatea românească fiind integrată şi bine văzută.

Angela Merkel, cancelarul Germaniei: ”Să nu ne ascundem, desigur că am fi preferat un rezultat mai bun, asta e limpede. Dar sa nu uităm că tocmai am încheiat o perioadă legislativă cu provocări extraordinare. Sunt bucuroasă că am atins obiectivele strategice din campania noastră electorală.

Alianţa noastră, Uniunea Creşţin Democrată şi Uniunea Social Creşţină (din Bavaria), avem mandat să formăm un nou guvern şi niciun guvern nu poate fi format împotriva dorinţelor noastre.”

Creşţin democraţii au prezentat-o pe Angela Merkel drept o ancoră de stabilitate în epoca turbulentă creată de BREXIT şi alegerea lui Donald Trump. Iar alegătorii germani au optat pentru continuitate şi stabilitate. O veste bună şi pentru România.

Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania: “Germania e cel mai important partener al României în UE, a creat cele mai multe locuri de muncă în România, prin cele 8 mii de firme. România exportă un sfert către Gremania. Comunitatea românească din Germania are 600 de mii şi este considerată cel mai bine integrată, după polonezi. Numai doctori sunt 6 mii. Asta spune ceva despre calitatea relaţiilor bilaterale, care nu vor fi influenţate de nouă guvernare.”

Dar scrutinul de duminică a dus un ”şoc major” pe scena politică. Alianţa pentru Germania, un partid naţionalist şi ostil imigraţiei, care are arele legături cu Frontul Naţional, extrema dreaptă franceză şi UKIP din Marea Britanie, a devenit a treia forţă politică din parlamentul de la Berlin.

Angela Merkel, cancelarul Germaniei: ”Desigur, avem acum în faţă o nouă şi mare provocare, intrarea Alternativei pentru Germania în parlament. Vom analiza aceasta în detaliu, pentru că vrem să recâştigâm voturile care s-au dus spre AfD, rezolvând problemele, luând în considerare preocupările şi poate temerile acestei părţi a electoratului. Totul printr-o bună politică.”

Simpatizanţii dreptei populiste o acuză pe Merkel de ″trădare″⁣, pentru că a deschis porţîle Germaniei în 2015 pentru sute de mii de solicitanţi de azil, în majoritate musulmani.

Alexander Gauland, co-preşedinte Alternativa pentru Germania: ”În mod evident, partidele (tradi?ionale) nu au perceput sentimentele oamenilor de pe strădă. Au făcut, fiecare în parte şi împreună o politică pe care mulţi germani nu o mai vor. Ei nu vor ca ţara lor să se deschidă pentru o invazie în masă a străinilor.”

Situaţia a fost tensionată în faţa cartietrului general al partidului naţionalist, unde s-au adunat, duminică seara, sute de protestatari. Xenofobia nu poate fi o alternativă pentru Germania, au scandat manifestanţii.

Emil Hurezeanu: “Alternativa pentru Germania nu va intra într-o coaliţie, este partid proscris, dar discursul xenofob, radical, antieuropean va intra în Bundestag.”

Partidul Social Democrat, condus de Martin Schulz, rămâne a doua forţă politică din Bundestag, dar scorul obţinut, dacă se confirmă exit poll-urile, reprezintă cel mai slab rezultat de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial. Social democraţii au anunţat că vor rămane în opoziţie, ceea ce înseamnă că exclud continuarea alianţei pe care au avut-o până acum cu conservatorii Angelei Merkel.