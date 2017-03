ALEGERI IN OLANDA. Rezultatul ar putea schimba soarta Europei: prezenta la vot, ridicata

Rezultatul ar putea sa dea un semnal in Franta si Germania unde sunt programate alegeri in lunile urmatoare.

Alegatori olandezi stateau la coada sa voteze pe una dintre cele mai noi parti a teritoriului tarii - o insula artificiala ridicata recent intr-un lac de la nord de Amsterdam, relateaza The Associated Press. Autoritatile au amplasat o sectie vot pe Marker Wadden, o insula ridicata anul trecut si care urmeaza sa devina habitatul unor pasari si altor specii salbatice.

Primaria din Lelystad, din vecinatate, oferea miercuri calatorii cu barca la urne alegatorilor in scrutinul legislativ. Autoritatile au anuntat ca aceste voiajuri electorale sunt atat de populare incat au suplimentat numarul ambarcatiunilor cu una pentru a duce si aduce oamenii la aceasta sectie, o calatoie dus-intors care dureaza trei ore. PARTICIPARE PUTERNICA

Pe de alta parte, cozi s-au format in gari si la muzee, relateaza AFP. In pofida numarului mare de nehotarati, un sfert dintre cei 12,9 milioane de potentiali alegatori si-au exprimat optiunile inainte de ora locala 14.00 (15.00, ora Romaniei), potrivit Institutului de sondare Ipsos, intr-o zi insorita.

La ultimele alegeri legislative, in 2012, prezenta la urne, la aceeasi ora, era de 27%. Campania a fost marcata de probleme cu privire la identitate si la imigratie in aceasta tara cu 17 milioane de locuitori, acaparata in weekend de izbucnirea unei crize diplomatice cu Turcia.

”Asteptam sa vedem rezultatele”, a declarat deputatul cu parul oxigenat in fata unui numar foarte mare de jurnalisti, dupa ce a votat intr-o scoala de la periferia hagai. ”Eu cred ca evenimentele din Statele Unite si poate din alte tari europene arata ca oamenii normali vor din nou sa fie suverani in propria tara”, a spus Geert Wilders. Wilders si-a vazut in mai multe randuri, in trecut, scorul scazand fata de ceea ce prevedeau sondajele.

Din cealalta parte a tarii, premierul Mark Rutte, care a incercat sa transforme alegerile intr-un duel cu Wilders, a dat asigurari ca acest scrutin este ”crucial”. Aceasta este ”oportunitatea ca o democratie ca a noastra sa puna capat efectului de domino al populismului rau”, a subliniat el.

Cetatenii voteaza pana la ora 20.00 GMT (22.00, ora Romaniei) in mii de sectii de votare instalate in locuri insolite, ca de exemplu salonul unui cetatean sau o insula de obicei nelocuita. Primele exit-polluri sunt asteptate imediat dupa aceea.

Lupta se duce intre partidul de centru dreapta al premierului Mark Rutte si Partidul Libertatii, al lui Hert Wildars, cu o platforma anti-imigratie.

Mark Rutte: “Este sansa unei democratii de mare traditie precum Olanda de a curma in Occident efectul de domino al valului de populism."

Geert Wilders: “Am castigat alegerile inca diniante de ziua votului, pentru ca toata lumea vorbeste despre imigratie si identitate nationala.”

Zici Olanda, zici mori de vant, biciclisti, canale, o tara pragmatica, liberala, cu un stil de viata relaxat. Dar Olanda e si caminul uneia dintre cele mai mari comunitati musulmane din Europa. Orasul-port Rotterdam este intr-o pozitie privilegiata pentru a raspunde la intrebarea ce inseamna sa fii olandez, intrucat aici musulmanii reprezinta 20% din populatie.

Primar este Ahmed Abutaleb, simbol viu al identitatii multiculturale a Olandei. Nascut in Maroc, crescut in Olanda, si-a cladit reputatia unuia care spune lucrurilor pe nume. Sta marturie reactia lui de dupa atentatul terorist din redactia saptamanalului satiric Charlie Hebdo: “Daca nu-ti gasesti locul aici pentru ca nu poti tolera niste caricaturi, atunci, ia-ti talpasita.”

Astfel stand lucrurile, Geert Wilders a deturnat si ultima dezbatere de dinaintea votului tot spre tema lui favorita: imigratia musulmana.

Lodewijk Asscher, lider al Partidului Laburist: "Olanda apartine tuturor. Acesta este mesajul pe care trebuie sa-l transmitem copiilor. Dar mesajul tau este: Mai putin, mai putin! Mai putini copii marocani in scoli, mai putina speranta, mai putina incredere."

Geert Wildres, Partidul Libertatii: Dle Asscher, te rog inceteaza cu prostiile astea. Erau texte la moda in anii 60, la Woodstock, bune pentru unii care fumeaza cu orele narghilea. Iti spun ca Olanda nu ne apartine tututor. Olanda le apartine olandezilor. Turcii care au iesit pe strada la Rotterdam nu fluturau steagul olandez. Asta ar fi aratat ca intr-adevar Olanda ne apartine tuturor. Nu, nu, e deloc OK. Au fluturat steaguri ale Turciei. Ai zis ca cei iesiti pe strada erau "gunoaie". Te-ai inselat, dle Asscher. Nu erau pur si simplu scursori, erau gunoaiele voastre. Voi i-ati lasat sa intre in tara, voi i-ati educat si ati permis sa fie crescuti in identitatea lor proprie. Sunt turcii lui Asscher!"

Cum sistemul electoral din Olanda este unul proportional, multe dintre cele 28 de partide inscrise in cursa vor ajunge in parlament. Prin urmare, guvernarea va fi asumata de o coalitie.